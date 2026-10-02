Francia-Italia, Fagioli eredita la 10 di Raspadori: scelto il numero di Vergara
Questa sera alle 20:45 l’Italia affronterà la Francia nella super sfida di Nations League. In vista dell’appuntamento sono stati resi noti i numeri di maglia assegnati agli Azzurri convocati dal CT Roberto Mancini. La novità principale riguarda la prestigiosa numero 10, che passa dalle spalle di Giacomo Raspadori a quelle di Nicolò Fagioli. Per Antonio Vergara, invece, è stata scelta la maglia numero 21.
Francia-Italia, numeri di maglia ufficiali: Fagioli con la 10 e Vergara con la 21
Questa la numerazione comunicata alla UEFA per Francia-Italia. Portieri: #1 Donnarumma, #12 Carnesecchi, #13 Vicario. Difensori: #2 Kayode, #3 Ruggeri, #5 Calafiori, #6 Bastoni, #19 Scalvini, #22 Di Lorenzo, #23 Mancini. Centrocampisti: #4 Ricci, #8 Tonali, #10 Fagioli, #14 Ali Zoma, #16 Frattesi, #18 Barella. Attaccanti: #7 Pio Esposito, #9 Kean, #11 Scamacca, #17 Maldini, #20 S. Esposito, #21 Vergara.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Napoli
|Frosinone
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro