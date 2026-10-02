Ufficiale Porto-Napoli, info settore ospiti: indicazione per i tifosi azzurri

In vista della sfida di UEFA Champions League tra Porto e Napoli, in programma il prossimo 4 novembre allo Estadio do Dragao di Porto, il club portoghese ha diffuso una nota con le indicazioni rivolte ai tifosi azzurri che seguiranno la squadra in trasferta. Le disposizioni riguardano in particolare l'accesso e la permanenza all'interno dell'impianto, con l'obiettivo di regolamentare la presenza dei sostenitori ospiti nelle diverse aree dello stadio. Il Porto ha infatti precisato che i tifosi del Napoli dovranno attenersi alle indicazioni previste per il settore loro riservato.

Porto-Napoli, vietato l'accesso agli altri settori

Nel dettaglio, ai tifosi del Napoli è imposto il divieto assoluto di accedere e stazionare in settori dello stadio diversi da quello destinato espressamente alla tifoseria ospite. L'area riservata ai sostenitori azzurri sarà il settore numero 21, situato nell'angolo nord-ovest della Bancada Norte. La società portoghese ha quindi invitato i tifosi in trasferta a rispettare rigorosamente le disposizioni indicate, limitando la propria presenza alla zona assegnata. Le indicazioni saranno valide in occasione della gara del 4 novembre, quando Porto e Napoli si affronteranno allo Estadio do Dragao nell'ambito della fase di UEFA Champions League.