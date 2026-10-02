Ufficiale Napoli-Frosinone, info per i tifosi ospiti: le decisioni dell'Osservatorio

È arrivata la decisione dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive in vista di Napoli-Frosinone, gara in programma sabato 10 ottobre alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona e valida per la sesta giornata di Serie A. Dopo aver esaminato le segnalazioni trasmesse dalla Questura di Napoli, l'ONMS ha individuato per l'incontro un profilo di rischio 3. Alla luce di questa valutazione, sono state suggerite al GOS alcune specifiche misure organizzative da adottare per garantire lo svolgimento della partita in condizioni di sicurezza e gestire al meglio l'afflusso dei tifosi allo stadio.

Napoli-Frosinone, le misure per i tifosi ospiti

Tra le indicazioni dell'Osservatorio figura innanzitutto una limitazione relativa alla vendita dei biglietti. I tagliandi per i residenti nella provincia di Frosinone potranno essere acquistati esclusivamente per il settore ospiti e soltanto dai sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Frosinone Calcio. Prevista inoltre l'implementazione del servizio di stewarding all'interno dell'impianto. L'ONMS ha infine indicato il rafforzamento dei servizi di sicurezza, con particolare attenzione anche alle attività di prefiltraggio e filtraggio, secondo quanto previsto dalle specifiche disposizioni di settore. Le misure saranno quindi applicate in occasione della sfida del Maradona.