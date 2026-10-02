Ufficiale Allenamento congiunto, 7 azzurri ancora a parte: il report SSC Napoli

Napoli, allenamento congiunto con l’Avellino: lavoro personalizzato per McTominay, Anguissa e altri cinque azzurri.

Il Napoli prosegue il lavoro a Castel Volturno durante la pausa dedicata alle Nazionali. Nella seduta mattutina la squadra di Massimiliano Allegri ha svolto un allenamento congiunto con l’Avellino. Il club azzurro ha pubblicato il consueto report ufficiale, fornendo anche gli aggiornamenti sui calciatori che stanno seguendo un programma personalizzato.

Napoli, le condizioni degli infortunati: McTominay, Anguissa e altri cinque lavorano a parte

Di seguito il report ufficiale della SSC Napoli: “SSC Napoli Training Center- Gli azzurri continuano gli allenamenti durante la pausa per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo una sessione congiunta con l'Unione Sportiva Avellino 1912.

Alisson, Anguissa, Giovane, Marianucci, McTominay, Meret e Spinazzola hanno svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo”.