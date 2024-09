Fu obiettivo del Napoli, con De Zerbi non c'è spazio per Ounahi: l'OM ha l'accordo per cederlo

vedi letture

Stando a quanto riferito da Foot Mercato, l'OM ha raggiunto un accordo sia con il Panathinaikos che con l'Olympiacos.

Dopo l'ottimo Mondiale disputato in Qatar, Azzedine Ounahi è stato uno dei calciatori più ambiti sul mercato, anche in Italia, dove il Napoli andò veramente vicino al suo acquisto. Alla fine se lo accaparrò l'Olympique Marsiglia, ma in Provenza il centrocampista marocchino non è mai riuscito a dimostrare tutte le sue qualità: 7 presenze in Ligue 1 nella prima stagione, 21 nell'ultima e in questa appena cominciata zero.

Già, perché Ounahi non sembra essere il prototipo del centrocampista per Roberto De Zerbi, che di fatto l'ha sempre escluso, già a cominciare dalle amichevoli. Solo nel primo test del pre-campionato l'ex Angers ha visto il campo, poi è finito nel dimenticatoio. E per questo il Marsiglia sta provando a cederlo in uno dei Paesi in cui è ancora aperto il calciomercato.

In Grecia, nello specifico. Stando a quanto riferito da Foot Mercato, l'OM ha raggiunto un accordo sia con il Panathinaikos che con l'Olympiacos per un prestito fino al termine di quest'annata. Sta adesso al giocatore scegliere e decidere con quale dei due club accordarsi. Con un paletto imposto dal Marsiglia: Ounahi deve giocare. Per poi magari rivenderlo l'estate prossima.