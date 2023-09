Galtier vicino al ritorno in panchina: l’allenatore seguito dal Napoli riparte dal Qatar

Galtier è infatti in trattative molto avanzate con l'Al Duhail, dove andrebbe a prendere il posto di una vecchia conoscenza del calcio

© foto di www.imagephotoagency.it

Fermo dal termine della scorsa stagione quando è stato esonerato dal PSG, l'allenatore Christophe Galtier - accostato anche alla panchina del Napoli prima dell'arrivo di Garcia - potrebbe però presto trovare una nuova sistemazione e tornare così ad allenare.

Lo rivela RMC Sport, che spiega come già il mese scorso sia stato seguito da vicino dal Nantes e rivela che la sua prossima destinazione sembra proprio essere il Qatar. Galtier è infatti in trattative molto avanzate con l'Al Duhail, dove andrebbe a prendere il posto di una vecchia conoscenza del calcio come Hernan Crespo, attualmente in carica con la squadra al 3° posto.