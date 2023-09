Garcia, la cosa più grave è stata la frase su Zerbin e non il cambio

Forse ancora più preoccupante del cambio è stata la frase con cui Garcia ha motivato la scelta di puntare su Zerbin al posto di Kvaratskhelia

Forse ancora più preoccupante del cambio è stata la frase con cui Garcia ha motivato la scelta di puntare su Zerbin al posto di Kvaratskhelia: "I messaggi sono per chi entra, non per chi esce. Alessio meritava di fare un po' di minuti, speravo potesse fare la differenza perché lavora tanto da inizio stagione. Per me è importante far vedere a chi si allena bene che può avere minutaggio".

In effetti Zerbin ha anche avuto un paio di chance per incidere, ma ovviamente non lo ha fatto. Nel calcio esistono le categorie e per vincere una partita, se in panchina c'è Lindstrom, ad esempio, forse con lui in campo qualcosa può accadere. Con tutto il bene che si può avere verso un ragazzo di anni 24 che a Napoli non è mai stato protagonista.