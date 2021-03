Gasperini, Inzaghi, Sarri, Fonseca: vi siete posti una domanda?

Si parla tanto del nuovo allenatore del Napoli come se il presente interessasse a pochi. Invece Gattuso è in piena corsa per la Champions. Eppure sui giornali e non solo trova spazio nelle notizie di attualità la caccia al sostituto del tecnico toscano. Si fanno tanti nomi: Gasperini, Inzaghi, Sarri, Fonseca. Ma nessuno, forse, si è posto l'unica domanda possibile: che tipo di gioco vorrà fare il Napoli? Qual è il progetto tattico e non solo che ha in mente De Laurentiis? Solo partendo da questa risposta si potrà arrivare al nome del nuovo allenatore. Perché quelli che circolano sono tutti diversi tra di loro. E poi, fattore importante, tutto dipenderà dal piazzamento europeo: con la Champions, anche le disponibilità economiche sarebbero diverse.