Gattuso pronto a rilanciare Insigne e Osimhen per correggere un dato sconcertante degli ultimi turni

Lorenzo Insigne e Victor Osimhen sono pronti per tornare in campo dal primo minuto nella prossima sfida di campionato contro il Bologna. Il capitano, dopo un problema alla gamba sinistra, ha mancato la titolarità sia col Sassuolo che col Rijeka, mentre l'attaccante nigeriano ha saltato l'ultimo match d'Europa League a causa di una squalifica. Per entrambi si prevede un impiego dall'inizio, alla ricerca di un gol che dall'attacco 'titolare' (Lozano-Mertens-Insigne dietro a Osimhen) manca dalla sfida col Benevento, quattro gare fa.