Prima pagina Gazzetta dello Sport apre con Del Piero: "Milan da scudetto. Yildiz leader Juve"

I riflettori sono accesi sul big match di domani sera tra Juventus e Milan. A introdurre il match sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport è la bandiera biaconera Alex Del Piero, che parla di un Milan da scudetto e su Yildiz dice: "Sta diventando il leader della squadra". Allegri (e Rabiot) torna allo Stadium da avversario da primo in classifica e dovrebbe schierare gran parte della squadra che ha battuto il Napoli Di seguito la prima pagina integrale