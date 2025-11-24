Video

Rifinitura sotto la pioggia a Castel Volturno: sentite come scherza Juan Jesus!

Oggi alle 15:00Notizie
di Pierpaolo Matrone

E' in corso in questi minuti la rifinitura della vigilia, di cui il primo quarto d'ora è come sempre aperto ai media. A Castel Volturno la squadra si allena sotto la pioggia battente. Nelle immagini realizzate dal nostro inviato, si vede il gruppo che comincia con una corsetta.

Esilarante, come spesso capita, Juan Jesus. Passando di fianco ai giornalisti, il difensore brasiliano scherza: "Avete visto che bella giornata?", ovviamente in tono ironico visto il brutto tempo di oggi.