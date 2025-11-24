Ufficiale

Castel Volturno, il report del club: attivazione e lavoro tecnico-tattico

Oggi alle 18:50Notizie
di Pierpaolo Matrone

Il Napoli, dopo il successo di sabato in campionato contro l'Atalanta, prepara la sfida di domani sera contro il Qarabag valevole per la quinta giornata della Phase League di Champions. Di seguito il report del club azzurro.

"Meno uno a Napoli-Qarabag. Gli azzurri si sono allenati alla vigilia del match di Champions, domani alle 21:00 allo stadio Maradona. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo una fase di attivazione e a seguire un lavoro tecnico-tattico".