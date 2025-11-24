Roma, Gasperini sorride: Dybala e un altro attaccante recuperati per il Napoli!

Roma, Gasperini sorride: Dybala e un altro attaccante recuperati per il Napoli!
foto ANSA
© foto di ANSA
Oggi alle 16:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 NOV - Buone notizie per la Roma, alla ripresa degli allenamenti di questa mattina sono tornati parzialmente in gruppo sia Paulo Dybala che Leon Bailey. Entrambi hanno smaltito le rispettive lesioni muscolari e puntano a essere convocati già giovedì in Europa League. (ANSA).