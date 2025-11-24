Lukaku pronto per la Roma? Conte scioglie ogni dubbio in conferenza
Antonio Conte, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida al Qarabag, ha parlato delle voci di una possibile convocazione per la sfida con la Roma di Romelu Lukaku. Il tecnico ha escluso questa possibilità, lasciando intendere che l'attaccante belga non è ancora pronto per rientrare nei convocati.
"Non è assolutamente pronto, ha bisogno ancora di lavorare. La sua importanza la conosciamo, sotto tutti i punti di vista, parliamo di un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto, darà tanto quando sarà pronto, ma anche nello spogliatoio perché è uno dei più carismatici. Ha dovuto curarsi per tanti mesi in Belgio, è importante perchè nell'emergenza dovremo metterci tutti l'elmetto" ha spiegato Conte in conferenza stampa.
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Qarabag
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro