Ufficiale Lukaku pronto per la Roma? Conte scioglie ogni dubbio in conferenza

Antonio Conte, nella conferenza stampa di presentazione alla sfida al Qarabag, ha parlato delle voci di una possibile convocazione per la sfida con la Roma di Romelu Lukaku. Il tecnico ha escluso questa possibilità, lasciando intendere che l'attaccante belga non è ancora pronto per rientrare nei convocati.

"Non è assolutamente pronto, ha bisogno ancora di lavorare. La sua importanza la conosciamo, sotto tutti i punti di vista, parliamo di un giocatore riconosciuto a livello internazionale. Lui dà tanto, darà tanto quando sarà pronto, ma anche nello spogliatoio perché è uno dei più carismatici. Ha dovuto curarsi per tanti mesi in Belgio, è importante perchè nell'emergenza dovremo metterci tutti l'elmetto" ha spiegato Conte in conferenza stampa.