Raspadori, elogi dalla Spagna: "Entra e decide, proprio come faceva a Napoli"

L’Atletico Madrid supera il Getafe 1-0 grazie a un episodio nato dai piedi di Giacomo Raspadori. L’ex Napoli, entrato nella ripresa, ha infatti servito un cross insidioso che ha portato all’autogol di Duarte, sbloccando una gara in cui la squadra di Simeone aveva faticato a trovare spazi. Finora appena 168 minuti in Liga, Raspadori ha mostrato di poter incidere nonostante un ruolo fin qui marginale, complice anche l’arrivo di Nico Gonzalez che ne ha limitato ulteriormente il minutaggio.

Lo staff rojiblanco apprezza però la sua integrazione: parla ormai un ottimo spagnolo, lavora senza lamentarsi e attende la sua occasione. La giocata contro il Getafe conferma che l’italiano può essere una risorsa preziosa per il Cholo. A scriverlo è il quotidiano spagnolo As.