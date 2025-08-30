Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Ecco il Milan. Napoli-Inter, ci risiamo"

vedi letture

"Ecco il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Successo dei rossoneri in casa del Lecce nell'anticipo della seconda giornata di Serie A. La formazione di Massimiliano Allegri si riscatta dopo la debacle interna contro la Cremonese (che ha battuto il Sassuolo nell'altro anticipo prendendosi la vetta del campionato) e porta a casa i primi 3 punti con i gol di Loftus-Cheek e Pulisic.

"All'ultimo colpo" - Ultimi tre giorni di mercato in Serie A con la Juventus che è ancora a caccia dell'attaccante. Il nome che rimane in pole resta Randal Kolo Muani con i bianconeri che sarebbero sempre più vicini a riacquistare il bomber che tanto bene ha fatto nella seconda parte di stagione scorsa. In talgio alto invece "Napoli-Inter, ci risiamo" col grande duello che si rinnova e Hojlund quasi fatto per i campioni d'Italia.