Prima pagina Corriere dello Sport: "Napoli-Lang, ora ci siamo"

"Juve, la sveglia" scrive il Corriere dello Sport in prima pagina quest'oggi commentando così il ko per 2-5 della Juventus al Mondiale per Club nell'ultima partita dei gironi contro il Manchester City. Debacle dei bianconeri di Igor Tudor, travolti dagli inglesi con due gol subiti nel primo tempo e altri tre incassati nella ripresa. Di Koopmeiners l'illusorio 1-1, di Vlahovic il 2-5 finale. Intanto però arrivano notizie importanti sul mercato: svolta per David, il canadese si avvicina.

Mondiale per Club - "Esposito risponde a Bonny e Hojlund": l'attaccante classe 2005 rientrato dal prestito allo Spezia protagonista al Mondiale con l'Inter nel 2-0 contro il River Plate. Pio affonda gli argentini e si prende l'Inter. "Napoli-Lang, ora ci siamo" si legge in basso.