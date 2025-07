Prima pagina Gazzetta dello sport in apertura: "Milan, motore di Max"

"Milan, motore di Max": Allegri torna a Milanello dopo undici anni. Titola così La Gazzetta dello Sport, che dedica l’apertura al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. Il tecnico livornese sarà oggi a Milanello per iniziare i primi lavori sul campo, a distanza di undici anni dall’ultima volta. L’avvio ufficiale del ritiro è previsto per lunedì 7 luglio, ma il nuovo corso è già iniziato. Intanto, il Milan ha chiuso il primo colpo di mercato estivo: Samuele Ricci arriva dal Torino per 23 milioni di euro più 2 di bonus.

Dolore e sgomento per la tragica scomparsa di Diogo Jota. L’attaccante del Liverpool è rimasto vittima di un grave incidente stradale in cui ha perso la vita anche il fratello André. Il calciatore portoghese aveva solo 28 anni e si era sposato appena dieci giorni fa. Lascia la moglie e tre figli piccoli. La notizia ha scosso profondamente il mondo del calcio, che piange uno dei suoi talenti più amati.

L’Inter è molto attiva sul mercato. Il primo obiettivo per rinforzare il centrocampo è Ederson dell’Atalanta, individuato come il profilo ideale per il nuovo progetto nerazzurro. Allo stesso tempo, il club si prepara a salutare due pedine importanti: Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi sono entrambi sul mercato e corteggiati da diversi club europei.