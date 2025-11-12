Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Lobotka, Lang e De Bruyne gli scontenti di Napoli"

Oggi alle 07:52Notizie
di Arturo Minervini

"Rabiot indiavolato": così titola l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Niente riposo per un derby al top per il centrocampista: il Milan ha bisogno di lui e Adrien lavora senza soste per tornare a disposizione in vista del derby contro l'Inter.

"Lobotka, Lang e De Bruyne gli scontenti di Napoli". Questo è quanto si legge nel boxino laterale della rosea sui malumori in casa azzurra emersi nelle ultime settimane. E Anguissa si infortuna...

Domani Italia-Moldova -  Gattuso cambia la coppia del gol: Scamacca con Raspadori. Il c.t. vuole più peso in attacco e prova il doppio centravanti.