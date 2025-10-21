Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Napoli, è l'ora del gol"

Gazzetta dello Sport: "Napoli, è l'ora del gol"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:55Notizie
di Arturo Minervini

"Napoli, è l’ora del gol": così scrive sulla sua prima pagina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Conte nella tana del PSV per la svolta. serve una reazione dopo il k.o. di Torino, con il tecnico che punta sul ritorno alla rete per rilanciare la corsa europea.

In primo piano il “no” di Jannik Sinner alla convocazione in Coppa Davis. “Rinuncia sofferta, l’ho vinta due volte, ma ora mi serve più riposo”, ha spiegato l’azzurro. Bertolucci invita alla riflessione: “C’è spazio per Musetti, ma Sinner resta fondamentale per l’Italia.”
 