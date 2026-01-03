Prima pagina

Gazzetta dello Sport: "Sfreccia il Milan"

Gazzetta dello Sport: "Sfreccia il Milan"TuttoNapoli.net
Oggi alle 07:44Notizie
di Redazione Tutto Napoli.net

"Sfreccia il Milan" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. A Cagliari basta un lampo di Rafa Leao, tornato in campo e dal 1' minuto, per la vittoria dei rossoneri. Allegri si riprende la vetta, in attesa delle altre gare della 18esima giornata. Super Rabiot, esordio per il neo arrivato Fullkrug. Allegri: "Scudetto? Troppo presto". Di seguito la prima pagina integrale