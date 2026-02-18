Prima pagina

Il Mattino: “Rrahmani, rischio stop di tre mesi”

Il Mattino: “Rrahmani, rischio stop di tre mesi”
Oggi alle 08:35Notizie
di Arturo Minervini

“Rrahmani, rischio stop di tre mesi” è il titolo scelto in apertura da Il Mattino, che pone l’attenzione sull’infortunio del difensore del Napoli. Il centrale si è fermato durante la sfida pareggiata contro la Roma, lasciando il terreno di gioco anzitempo.

Gli esami successivi hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra, un problema che potrebbe costringerlo a uno stop fino a tre mesi, complicando ulteriormente i piani difensivi degli azzurri.