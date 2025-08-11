Prima pagina

Gazzetta dello Sport su Lookman: "L'Inter dice stop, Napoli in agguato"

Oggi alle 07:53Notizie
di Arturo Minervini

Nuova svolta nella telenovela  nella trattativa tra Inter ed Atalanta per Ademola Lookman. Dalla sede interista di viale della Liberazione filtra la volontà di non rilanciare per l’acquisto dell’attaccante nigeriano, con l’Atalanta al momento ferma su posizioni distanti e senza alcun dialogo in corso tra le due società.

“L’Inter dice stop”, titola oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la dirigenza nerazzurra stia già orientando le proprie attenzioni su altri obiettivi: Frendrup e Jadon Sancho. Sullo sfondo, il Napoli di Antonio Conte resta alla finestra, pronto a inserirsi qualora la situazione dovesse cambiare.