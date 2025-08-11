Prima pagina
Gazzetta dello Sport su Lookman: "L'Inter dice stop, Napoli in agguato"
TuttoNapoli.net
Nuova svolta nella telenovela nella trattativa tra Inter ed Atalanta per Ademola Lookman. Dalla sede interista di viale della Liberazione filtra la volontà di non rilanciare per l’acquisto dell’attaccante nigeriano, con l’Atalanta al momento ferma su posizioni distanti e senza alcun dialogo in corso tra le due società.
“L’Inter dice stop”, titola oggi La Gazzetta dello Sport, sottolineando come la dirigenza nerazzurra stia già orientando le proprie attenzioni su altri obiettivi: Frendrup e Jadon Sancho. Sullo sfondo, il Napoli di Antonio Conte resta alla finestra, pronto a inserirsi qualora la situazione dovesse cambiare.
