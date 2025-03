Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Vieri gioca Atalanta-Inter: ve lo do io lo Scudetto"

"Vieri gioca Atalanta-Inter: 'Ve lo do io lo Scudetto'" scrive oggi La Gazzetta dello Sport in apertura. L'attaccante ex Atalanta e Inter ha parlato in un'intervista esclusiva della super-sfida Scudetto tra le due formazioni nerazzurre in programma domani al Gewiss Stadium di Bergamo. "Retegui e Lautaro sono il massimo. Inzaghi è più forte ma Gasperini fa paura" le parole di Bobo.

Serie A - Intanto La Serie A si prepara a scendere in campo anche nel giorno di Pasqua. Ieri ufficializzati gli anticipi e i posticipi fino alla 33esima giornata. Tre partite anche nel giorno di Pasqua: alle 15.00 Empoli-Venezia, alle 18.00 Bologna-Inter e alle 20.45 Milan-Atalanta.