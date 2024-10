Prima pagina Gazzetta: "E' un Conte spietato: leva Lukaku e resta primo"

"A Empoli decide un rigore di Kvara".

Nell'edizione di oggi, la Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli capolista in prima pagina: "E' un Conte spietato: leva Lukaku e resta primo. A Empoli decide un rigore di Kvara". In apertura l'Inter che sbanca l'Olimpico con un gol di Lautaro e resta a -2 dal Napoli: "Oro Lautaro". In taglio basso spazio alle italiane impegnate in Champions domani: "Milan, Leao cerca un posto contro il Bruges". "Juve blindata e in Champions: torna Coinceiçao". Di seguito la prima pagina integrale.