Gazzetta - Genoa, T. Motta pensa ad un 4-3-3: tornano Cassata, Lerager e Gumus

Kouamé in Coppa d'Africa, Criscito e Saponara ancora ai box, ma non ci sono tanti problemi di formazione in casa Genoa per il Napoli. Le ultime sugli uomini di Thiago Motta arrivano dall'edizione online de La Gazzetta dello Sport: "Senza Kouame, impegnato nella Coppa d'Africa Under 23, Motta pensa al 4-3-3 con Lerager, Schone e Cassata dietro a Pandev, Pinamonti e Gumus. Criscito ha recuperato, ma difficilmente verrà utilizzato".