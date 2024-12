Ufficiale Genoa-Napoli, arbitra La Penna: reduce da critiche ed errori in Atalanta-Udinese

vedi letture

Sarà Federico La Penna l'arbitro di Genoa-Napoli, in campo sabato alle ore 18. Al Var ci sarà Doveri, Avar sarà Chiffi. La Penna nell'ultimo periodo è finito al centro delle polemiche per le parole di Fonseca che ha rimarcato l'evidente errore da VAR in Atalanta-Udinese prima, secondo lui, di quello sul primo gol in Atalanta-Milan. La Penna ritroverà anche Juan Jesus dopo il caso Acerbi. Ecco la sestina completa:

LA PENNA

MONDIN - VECCHI

IV: PERENZONI

VAR: DOVERI

AVAR: CHIFFI