Giuntoli in bilico, come Marino e Bigon: di nuovo la crisi del sesto anno?

La si potrebbe chiamare crisi del sesto anno. Dal 2004 al 2021, a quanto pare, De Laurentiis pensa a rifondazioni che riguardano il campo e la panchina, oltre che la scrivania. La prima volta nel 2009, quando il sesto anno era in corso. Via Marino e Donadoni, dentro Bigon e Mazzarri. Fu l'inizio di un nuovo ciclo. Che si è interrotto, sei anni dopo. Estate 2015. Al posto di Bigon arriva Giuntoli e al posto di Benitez, che intanto aveva preso il posto di Mazzarri, ecco Sarri. Sei anni dopo, la storia si ripete? A quanto pare, Giuntoli è in bilico, così come l'allenatore, e De Laurentiis sfoglia la margherita per un nuovo direttore sportivo.