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Gol di Hojlund o autogol di Terracciano? Ecco cosa ha deciso la Lega
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Dubbio sul 2-0: gol o autogol? Nel match tra il Napoli e la Cremonese, valido per la 34ª giornata di Serie A, fa discutere l’episodio del raddoppio azzurro. L’azione nasce da un contrasto vinto da Rasmus Højlund su Federico Baschirotto, prima del tiro mancino dal limite. La conclusione viene però deviata in maniera decisiva da Filippo Terracciano, spiazzando Emil Audero e finendo in rete.
Decisione della Lega e impatto al fantacalcio
Al momento la Lega Serie A ha assegnato l’autorete a Terracciano, negando quindi il gol a Højlund. Una scelta che pesa anche in ottica fantacalcio, con il mancato bonus per l’attaccante e il malus per il difensore. Resta da capire se la decisione verrà confermata oppure rivista nelle prossime ore.
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