Gol di Olivera in presunto fuorigioco, l'audio del Var: "È buono". Il Ct USA: "Pazzesco"

Peccato che la rete sembri essere stata viziata da un fuorigioco di partenza dell'esterno del Napoli.

Al 66' di Stati Uniti-Uruguay, terza partita del girone C di Copa America per entrambe, avviene il fattaccio: Mathias Olivera insacca in tap-in una punizione spiovente da destra spizzata da un compagno e respinta dal portiere statunitense, la squadra di Bielsa festeggia e vola ai quarti. Peccato che la rete sembri essere stata viziata da un fuorigioco di partenza dell'esterno del Napoli.

La furia dei giocatori degli States è partita già durante il match, con Pulisic che al fischio finale non le ha mandate a dire all'arbitro, che ha persino evitato di stringergli la mano dopo le sue proteste. Ora dal Sudamerica emerge l'audio del Var, dove si evince, come racconta TycSports in Argentina, che gli addetti alla revisione stessero tracciando le linee misurando la posizione di Olivera dal ginocchio più avanzato, ma dalla conversazione che emerge non si capisce se si stessero concentrando sul posizionamento dei piedi, piuttosto che sul ginocchio stesso. Il verdetto comunque è noto: "Entrambe le situazioni vanno bene, gol regolare", ha comunicato Carlos Orbe, responsabile del VAR, al direttore di gara Kevin Ortega.

Il tecnico statunitense Gregg Berhalter a fine partita ha espresso tutta la sua delusione: "È davvero pazzesco. Non capisco questa decisione. Sento di conoscere abbastanza bene le regole. Abbiamo il filmato che dimostra come possa essere visto da tutti come un gol in fuorigioco. È deludente, davvero. Ma sono cose che accadono nel calcio e dobbiamo accettarle".