Gol e infortunio, Osimhen esce e la Nigeria subisce la rimonta: 4-4 con Sierra Leone

Clamorosa la partita tra Nigeria e Sierra Leone, gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa, match finito 4-4 con gol e infortunio di Osimhen. Dopo aver segnato, l'attaccante del Napoli è uscito in barella sul 4-2 e in pochi minuti la sua squadra ha subito la rimonta, con la partit finita 4-4.