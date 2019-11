GonfialaRete - Milik soffre di pubalgia, è stato lui a decidere di fermarsi: può stare fermo un mese

Arek Milik soffre di pubalgia. Lo si legge su GonfialaRete.com, sito di riferimento del giornalista Raffaele Auriemma. Un problema che si porta dietro dalla tournée negli Stati Uniti. Prima della partita col Genoa ha deciso di fermarsi. Milik intende scendere in campo soltanto al cento per cento. Al momento si legge - i tempi di recupero dell’attaccante non sono stati ancora stabiliti. A questo punto è da considerare in dubbio anche la presenza di Milik mercoledì a Liverpool oltre a quella di sabato a Milano. Secondo i ben informati, pare che il polacco rischia di stare fuori un mese.