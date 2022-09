GRAFICO - A Roma come a Firenze: per gli xG fase difensiva perfetta e grande pericolosità offensiva

Così come a Firenze, il Napoli ha concesso soltanto 0,3xG, ovvero di “gol attesi” in base all’indice di pericolosità delle conclusioni.

Così come a Firenze, il Napoli ha concesso soltanto 0,3xG, ovvero di “gol attesi” in base all’indice di pericolosità delle conclusioni. In pratica significa subire gol solo tramite prodezze individuali, un po’ quello che è accaduto con Zaccagni. Per il resto il Napoli non ha concesso azioni pulite in area ed ha creato molto, sprecando invece occasioni ad alta pericolosità in entrambe le sfide. Con la Lazio è comunque riuscito a vincere ma il risultato non rispecchia la superiorità vista in campo e nella produzione offensiva.