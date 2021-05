Calcio e Finanza - Inchiesta sugli arbitri: ecco i 3 fischietti sospesi dall’AIA

La Procura federale della Figc ha aperto un’indagine per accertare eventuali irregolarità nei rimborsi spese nel settore arbitrale. In accordo con l’AIA, la FIGC, si è subito attivata per accertare presunte irregolarità amministrative per quanto riguarda i rimborsi spesa. “Nell’attesa della conclusione delle indagini – si legge nel comunicato dell’Aia – gli associati coinvolti nell’accertamento sono stati sospesi dall’attività tecnica in via cautelativa”.

Secondo quanto si apprende dai colleghi di Calcioefinanza.it, sono tre gli arbitri della Can di Serie A sospesi in attesa dell’indagine delle Procura Figc su presunte alterazioni nei rimborsi spese. Si tratta di Fabrizio Pasqua, Federico La Penna e Ivan Robilotta. Sono stati fermati per il momento anche quattro assistenti.