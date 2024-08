Prima pagina Cds: "Napoli, Lukaku si scalda per Conte"

vedi letture

"Napoli, Lukaku si scalda per Conte". Così titola oggi in prima pagina il Corriere dello Sport. Poi anche: "Juve la carta Nico". Può nascere un patto per sbloccare due affari: strada libera a Gasperini in cambio del sì per Koopmeiners.

C'è anche un altro titolo, sempre a tema mercato: "Dovbyk s'è pagato un po' di Roma". Ha rinunciato a 1,5 milioni per diventare giallorosso: bel gesto, da parte del nuovo bomber di De Rossi.