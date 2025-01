Prima pagina CdS sul derby di Roma: "Claudio Re"

Taglio alto dedicato alla Supercoppa Italiana, che questa sera vedrà impegnate Milan e Inter e Riyad

"Claudio Re". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, celebrando la vittoria conquistata dalla Roma nel derby della Capitale giocato ieri all'Olimpico. I giallorossi hanno battuto la Lazio grazie alle reti di Pellegrini e Saelemaekers, andati a segno nel primo tempo. Per Claudio Ranieri si tratta della quinta vittoria in cinque derby vissuti da allenatore, un ruolino di marcia incredibile per il tecnico giallorosso.

SUPERCOPPA ITALIANA - Taglio alto dedicato alla Supercoppa Italiana, che questa sera vedrà impegnate Milan e Inter e Riyad. Simone Inzaghi andrà a caccia della quarta vittoria consecutiva nella competizione, mentre Conceiçao vorrà conquistare la sua prima Supercoppa Italiana da allenatore permettendo al Milan di poter vincere un trofeo che manca dal 2016.