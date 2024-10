Prima pagina Corriere dello Sport: "Mi scappa Conte: Ngonge e Neres con Lukaku!"

vedi letture

"Mi scappa Conte" è il titolo che campeggia nella prima pagina oggi in edicola, firmata Corriere dello Sport. Oggi alle 15 il Napoli guidato da Antonio Conte tenterà l'assalto al Lecce per blindare la vetta. In 50.000 al Maradona per caricare gli azzurri che tenteranno la fuga in classifica con Neres e Ngonge vicino a Lulaku, nell'11 iniziale.

Nel taglio alto, invece, spazio alla decisione sul rinvio del match tra Bologna e Milan per la quale l'assemblea di Lega ha impiegato ore ad arrivare alla soluzione più giusta. Inizialmente la lega e il club rossonero spingevano per giocare a porte chiuse su campo neutro. Si pensa al recupero a febbraio: "Ora Bologna-Milan è un precedente"