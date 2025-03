Prima pagina Corriere dello Sport: "Simone scappa, Conte frena"

"Affondato". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che mette in risalto la dura sconfitta subita dalla Juventus contro la Fiorentina. Una punizione severissima quella dei viola, che sono passati sul punteggio di 3-0 all'Artemio Franchi rilanciandosi nelle zone europee. Notte fonda invece per la Juventus, che dopo il poker subito contro l'Atalanta ha rimediato un'altra sconfitta durissima perdendo anche il quarto posto in classifica. Nonostante tutto, Motta rimane sulla panchina bianconera.

Corsa scudetto - Spazio dedicato anche all'Inter, che ha battuto l'Atalanta in uno scontro diretto delicatissimo. La Dea è stata battuta sul punteggio di 0-2 dal Gewiss Stadium, dove le marcature di Carlos Augusto e Lautaro Martinez hanno lanciato la formazione di Simone Inzaghi. L'Inter infatti ha guadagnato terreno anche rispetto al Napoli, adesso a -3 dalla vetta della classifica.