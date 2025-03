Prima pagina Corriere dello Sport sull'Inter: "Interminabile! Ora Conte non può sbagliare"

Succede di tutto a San Siro. L'Inter prima va sotto 0-2 contro il Monza e poi riesce a portare a casa l'intera posta in palio. La squadra di Inzaghi prosegue la sua corsa in vetta alla classifica superando 3-2 il team di Alessandro Nesta. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Interminabile".