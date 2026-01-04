Corriere dello Sport titola: "Napoli, il derby di Sarri"
"Il corto muro": così il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina per definire il pareggio della Juventus contro il Lecce, con un gioco di parole rispetto al celebre "corto muso" di Allegri. "Flop David: pari col Lecce. La Juve sbatte su Falcone", si legge ancora. Poi ancora: "Segna Banda, McKennie rimonta. Poi l'errore dell'ex Lilla. Palo di Yildiz. Spalletti: "Non colpevolizzo nessuno. Ma la prossima volta quando c'è un rigore interverrò io per decidere chi deve calciare"". "Napoli, il derby di Sarri". E' questo il titolo dedicato invece a Lazio-Napoli di oggi.
In merito alla vittoria dell'Atalanta sulla Roma: "In faccia alla Roma. Irregolare il gol decisivo di Scalvini: l'Atalanta vince 1-0. Svilar sbaglia l'uscita, ma il difensore di Palladino colpisce con la mano prima il viso del portiere serbo e poi il pallone". Sulla sfida delle 12.30 di oggi: "Napoli, il derby di Sarri. La Lazio vuole fermare i campioni". Poi su Inter-Bologna vengono rilanciare le parole di Chivu: "Rido per certe polemiche".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Lazio
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro