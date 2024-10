Prima pagina Cronache di Napoli fa un nome nuovo: "Nel mirino del Napoli c'è De Winter"

vedi letture

"Napoli, caccia a un difensore: nel mirino anche De Winter" è il titolo che si può leggere nella prima pagina di Cronache di Napoli in merito al prossimo mercato azzurro e i possibili obiettivi. Il difensore del Genoa è una delle prime idee di mercato per la capolista. Con Antonio Conte sono stati decisivi pure gli azzurri in panchina, infatti Raspadori non è in vendita. Mentre Simeone potrebbe partire. Intanto è stata ritrovata a Casoria l'auto rubata a Matteo Politano.