Cronache di Napoli - Idea Fagioli in prestito dalla Juve

Il Napoli post-Kvaratskhelia non ha ancora preso forma. Oltre alla volata scudetto e il testa a testa con l'Inter, Antonio Conte e il club partenopeo devono ancora risolvere l'enigma del sostituto del georgiano: "Per Garnacho chiesti 65 milioni di euro. Per il centrocampo idea Fagioli in prestito", suggerisce Cronache di Napoli in prima pagina.

Mentre il Manchester United continua a sparare alto per l'ala sinistra argentina, il ds Manna sta studiando l'ipotesi di strappare Fagioli alla Juventus in prestito per rinfoltire il centrocampo.