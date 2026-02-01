Foto Dazn pesca la reazione di Conte alla vista delle immagini dell'infortunio di Di Lorenzo

Le telecamere di DAZN hanno catturato un momento carico di tensione nel post partita. Antonio Conte, rivedendo l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo e i suoi numeri stagionali con il 100% di presenze, ha reagito portandosi le mani al volto.

Come raccontato dal conduttore Marco Russo, il tecnico ha commentato con amarezza: “Persino il capitano… ma com’è possibile?”. Un gesto che sintetizza tutta la preoccupazione del Napoli per le condizioni del suo leader.