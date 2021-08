Dazn sbarca sul digitale terrestre: il canale sarà visibile alla frequenza 409

Secondo quanto riporta Calcio e Finanza, Dazn sbarca sul digitale terrestre. Il nuovo canale, chiamato Dazn Channel, sarà visibile sulla frequenza 409 e sarà accessibile in caso di problemi con il servizio streaming. Il canale di backup sarà riservato solamente alle 7 partite per la quali l'emittente detiene i diritto in esclusiva ed è stato inserito sul Mux Cairo Due, dove si trovano i canali di La7 e La7d.