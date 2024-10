Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Chiamate Scudetto (senza Leao), Calhanoglu: Inter il top"

In prima pagina oggi su La Gazzetta dello Sport spicca l'intervista ad Hakan Calhanoglu: "L'Inter resta il top", la garanzia del regista turco ancora out per infortunio, nonostante abbia fissato la data di rientro in occasione del match casalingo contro il Venezia.

Occhi su Milan-Napoli, scontro diretto per la lotta Scudetto dove potrebbe ancora mancare Leao, ma dipende da Fonseca. Mentre emerge in taglio basso il vincitore del Pallone d'Oro 2024, Rodri. Di spalla invece un paio di interviste a due allenatori italiano che stanno sfondando, Vincenzo Montella da ct della Turchia e Gian Piero Gasperini all'Atalanta.

