Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Morata! E c'è di più: Milan su due bomber"

Per il Milan la ricerca del centravanti sembra arrivata alle battute finali. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport in prima pagina, i rossoneri avrebbero in punto il capitano della Spagna. Per lui quattro anni di contratto e attesa a Milano dopo la finale di domani. Non è però finita qui, perché il Diavolo vorrebbe anche assicurarsi l’inglese Tammy Abraham, in uscita dalla Roma e cercato anche dalla Juventus per il ruolo di vice Vlahovic.

Inter - Dopo il rinnovo di Lautaro Martinez è tutto pronto anche per quello di Simone Inzaghi che nella giornata di ieri ha messo la propria firma sul contratto e si è legato ai nerazzurri fino al 2026.