Gazzetta - ADL infuriato con Gattuso: ecco cosa non gli è andato giù

Aurelio De Laurentiis ieri era al Mapei Stadium per supportare la squadra in occasione della trasferta sul campo del Sassuolo. E, come ricorda La Gazzetta dello Sport, a fine partita era molto arrabbiato: "La rabbia di Insigne è stata la stessa di Aurelio De Laurentiis che ha lasciato lo stadio di Reggio Emilia visibilmente contrariato e, perché no?, anche infuriato per la vittoria mancata. Al presidente non sono andate giù le sostituzioni fatte da Rino Gattuso", si legge sull'edizione online della Rosea.