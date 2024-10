Prima pagina Gazzetta apre con le parole di Sommer: "Inter pigliatutto, Scudetto e Champions!"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport apre in prima pagina con le parole in esclusiva del portiere svizzero Yann Sommer: "La mia Inter piglia tutto. Scudetto e Champions: perché ci credo", poi rivela: "Paro con la meditazione".

Intanto in casa Milan Fonseca ha chiamato all'ordine i suoi prima della ripresa del campionato contro l'Udinese. La parola d'ordine è: basta passi falsi. Il tecnico portoghese pretende più disciplina e meno distrazioni, per questo - dopo i fatti di Firenze - potrebbe punire Tomori e Abraham con un turno in panchina.