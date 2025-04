Prima pagina Gazzetta: "Conte conta, nessuno come lui al primo anno di Napoli"

"Inter o mai più" recita il titolo di apertura proposto oggi in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. I nerazzurri, reduci da tre ko consecutivi che hanno portato all'eliminazione dalla Coppa Italia e all'addio al primo posto in classifica, sono attesi domani sera dalla semifinale d'andata di Champions League nella tana del Barcellona: "Alla ricerca della squadra perduta - prosegue la rosea nel suo titolo principale -. Champions con i migliori domani a Barcellona. Inzaghi spera in Thuram. Oggi prima semifinale: Psg in casa dell'Arsenal".

In ottica Napoli si parla invece dell'importanza di Antonio Conte, tornato primo in classifica dopo la vittoria dei partenopei su Torino e la sconfitta interna dell'Inter contro la Roma ("Conte conta. Nessuno come lui al primo anno al Napoli. Il peso del tecnico sullo sprint scudetto"), mentre l'argomento principale trattato in casa Milan riguarda le trattative per il rinnovo di Theo Hernandez e Christian Pulisic ("Theo, offerta al ribasso del Milan. Rinnovo con stipendio ridotto, per Pulisic scatta l'aumento"). La spalla è dedicata ai risultati importanti in ottica Champions e salvezza: "Bologna senza gol. La Lazio rimonta ma è pari col Parma. Colpo salvezza: Verona-Cagliari 0-2. E la Juve se la gode: Tudor è quarto, domenica spareggio contro Italiano").