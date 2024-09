Prima pagina Gazzetta: "Derby verità. Juve, mal di gol: Conte imbriglia Motta"

"Derby verità", si legge sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport in edicola oggi. Il quotidiano dedica ampio spazio alla sfida tra Milan e Inter, coi rossoneri che hanno tutta l'intenzione di riscattare un periodo negativo. I nerazzurri, invece, vogliono far registrare un altro record: "Inzaghi insegue la settima stracittadina di fila per restare in alto, Fonseca si gioca tutto con le due punte: Morata-Abraham".

Spazio anche allo 0-0 maturato tra Napoli e Juventus nella sfida delle ore 18.00: "Juve, mal di gol", evidenzia la rosea dopo il terzo 0-0 di fila in campionato per Koopmeiners e compagni. "Il Napoli di Conte imbriglia Motta. Bianconeri a secco da tre partita, Vlahovic fuori dopo un tempo".